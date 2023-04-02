Гастролерка з Житомирщини викрала у жительки Шепетівки банківську картку та зняла з неї більше 20 тисяч гривень

Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили зловмисниці підозру за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 357 (Привласнення офіційного документа, вчиненого з корисливих мотивів).

Протягом останніх 30 років підозрювана систематично притягувалась до кримінальної відповідальності за крадіжки. Зловмисниця «працювала», в основному, в державних установах та організаціях. Під виглядом відвідувачки вона заходила до службових кабінетів, де викрадала гаманці та цінні речі працівників.

У лютому цього року жінка навідалась до Шепетівки. В одній з міських організацій вона викрала з сумки працівниці банківську картку. Потерпіла виявила крадіжку через кілька годин та заблокувала рахунок. Втім, злодійка все ж встигла зняти готівку та використати картку у магазині.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейським вдалось вирахувати особу зловмисниці та її місцеперебування. Наразі підозрювана перебуває під вартою на Житомирщині та очікує суду. Правоохоронці перевіряють її на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території сусідніх областей.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області