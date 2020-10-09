Генерал-майора СБУ судитимуть за держзраду і замах на теракт

Прокурори Офісу Генерального прокурора затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» генерал-майора Служби безпеки України за фактом вчинення державної зради та замаху на скоєння терористичного акту (ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що генерал-майор збирав на території України інформацію, що становить державну таємницю та передавав її представникам спецслужб Російської Федерації. За їх завданням, на території України він підшуковував осіб для вчинення теракту серед колишніх військовослужбовців СБУ.

Злочин планувався з метою залякування населення шляхом заподіяння насильницької смерті майору ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора