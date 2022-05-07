Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 07.05.22
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.05 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.05 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 25100 (+200) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks ‒ 1122 (+12) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 2713 (+27) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 509 (+7) од,
- РСЗВ / MLRS — 172 (+1) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 84 (+1) од,
- літаків / aircraft – 199 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 1934 (+8) од,
- кораблі /катери / boats / cutters — 11 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 341 (+17).
- спеціальна техніка / special equipment — 38 (+0).
- крилаті ракети / cruise missiles — 90 (+0).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі / Russian enemy suffered the greatest losses (of the past day) in the Slobozhanskyi operating area.
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — в правді!
Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet