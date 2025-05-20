Повідомлено про підозру правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП на Рівненщині (фото)

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю, який скоїв смертельну аварію в Рівненській області.

Трагедія сталася 15 травня 2025 року близько 19:00 поблизу села Дроздинь. За попередніми даними, правоохоронець, перебуваючи за кермом власного автомобіля, не впорався з керуванням, з’їхав за межі проїзної частини, внаслідок чого авто перекинулося.

У салоні перебували двоє пасажирок — 51-річна жінка, яка загинула на місці, та її 15-річна донька. Дівчину госпіталізували, її життю наразі нічого не загрожує.

Водій отримав незначні травми й був затриманий на місці. Призначено низку експертиз, зокрема щодо встановлення стану алкогольного сп’яніння.

Правоохоронцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель людини. Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Державне бюро розслідувань