Генпрокурорка України: Ми розслідуємо 14 тис. справ про військові злочини

Зараз в Україні майже 14 тисяч розслідувань імовірних військових злочинів, скоєних російськими військами, і щодня додається 100-200 нових, — повідомила у четвер, 26 травня, генеральна прокурорка країни Ірина Венедіктова

Українська прокуратура встановила 10 російських військових, які мають відношення до злочину в БучіPAP/EPA/OLEG PETRASYUK, facebook.com/VenediktovaIryna

Ірина Венедіктова того дня поїхала до Лондона, де зустрілася з генеральною прокуроркою Великої Британії Суеллою Браверман та іншими посадовими особами, щоб обговорити, що Британія та інші західні держави можуть зробити для підтримки розслідування військових злочинів. Це перша закордонна поїздка Ірини Венедіктової від початку російського нападу на Україну.

«Сьогодні ми маємо майже 14 тис. справ, пов’язаних лише з військовими злочинами, і майже 6 тис. справ, пов’язаних із ними. Це означає, що у нас величезна кількість справ, і з кожним днем їх стає дедалі більше: це чергові 100, 200 — залежать від дня», — сказала Венедіктова BBC.

Генеральна прокурорка України уточнила, що найчастішим звинуваченням у військових злочинах є обстріл цивільних будинків, особливо лікарень і шкіл. Загалом, за її словами, було знищено понад 1000 будинків охорони здоров’я та освіти. Інші справи стосуються вбивств мирних жителів, пограбування та зґвалтування.

Венедіктова також повідомила, що розпочато розслідування звинувачень у геноциді. «Я абсолютно згодна, що в Україні ми маємо справу з геноцидом. Чому? Тому що вони, тобто російські солдати та російські верховні командувачі, прийшли знищити українську державу, вбити всіх українців і хочуть, щоб ця земля була у складі Російської Федерації», — пояснила генпрокурорка. Однак вона визнала, що розслідувати геноцид на підконтрольній Росії території буде важко.

Генпрокурорка України також зазначила, що українська судова влада має взяти на себе провідну роль у розслідуванні військових злочинів, «бо тільки ми розуміємо свою країну, свій народ, свою землю». Однак вона визнала, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має відігравати роль у переслідуванні вторгнення російських лідерів, включаючи, можливо, навіть президента Владіміра Путіна.

Polskie Radio