Гибель отца и дочери в ДТП под Харьковом: задержан 19-летний подозреваемый

Правоохранители задержали 19-летнего водителя Тoyota, которого подозревают в совершении аварии под Харьковом 21 октября, когда в результате лобового столкновения его автомобиля с ЗАЗ погиб подполковник ГСЧС в области Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия.

Парня задержали в порядке статьи 208 УПК, в настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Об этом информирует отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.

«Следователи областного главка полиции установили, что внедорожником управлял 19-летний харьковчанин. По предварительным данным, он находился в нетрезвом состоянии«, – говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту дорожного происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. // OBOZREVATEL