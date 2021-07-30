Главред Цензор.НЕТ: НАБУ пытается задержать находящегося в руках СБУ Чауса

Спецназ Национального антикоррупционного бюро Украины блокирует здание Службы безопасности Украины на ул. Владимирской в Киеве.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно от источника в правоохранительных органах.

По данным источника, сотрудники НАБУ хотят задержать Чауса, но им мешают сотрудники СБУ, в руках которых находится беглый экс-судья.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов пишет, что сотрудники СБУ не пропускают на свою территорию представителей НАБУ.

«Операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения «Альфа». Решение руководства СБУ по захвату Чауса прямо нарушает статью 368 Уголовного кодекса о немедленной доставке в суд преступника, относительно которого уже есть судебное решение. Очевидно, СБУ решила незаконно помешать расследованию коррупции Чауса, которое проводит НАБУ», — отметил Бутусов.