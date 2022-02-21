Голосіївський суд столиці призначив покарання чоловіку за вбивство співмешканки

Під час словесного конфлікту фігурант наніс потерпілій численні удари палицею, внаслідок чого жінка померла на місці події. За вчинене суд призначив фігуранту вісім років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що подія сталась у вересні минулого року. Тоді до поліції Києва надійшло повідомлення від чоловіка про те, що у недобудові він виявив мертвою цивільну дружину.

Поліцейським заявник спочатку пояснив, що нібито прийшов до приміщення і жінка вже була мертва. Проте у ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що саме співмешканець наніс численні удари потерпілій. Правоохоронці з’ясували, що в день вчинення злочину чоловік разом з потерпілою розпивав алкогольні напої та під час цього між ними стався словесний конфлікт. У результаті сутички зловмисник наніс співмешканці більше 30 ударів палицею, від чого вона померла на місці.

Поліцейські повідомили 32–річному місцевому мешканцю про підозру та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.

Вироком Голосїівського районного суду у місті Києві за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, зловмиснику призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва