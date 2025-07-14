Члени хакерської злочинної групи викрали 4 мільйона гривень з рахунків підприємств

Фігуранти інфікували комп’ютери бухгалтерів українських фірм шкідливим програмним забезпеченням, яке давало віддалений доступ до комп’ютерів жертв. Наразі поліцейські оголосили підозру двом членам організованого злочинного угруповання. Їм загрожує до 12 років в’язниці.

Оперативники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили членів організованої злочинної групи, які привласнювали кілька мільйонів гривень з рахунків низки провідних промислових підприємств України.

Поліцейські встановили, що зловмисники, розподіливши між собою обов’язки, атакували системи бухгалтерського обліку юридичних осіб за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

Отримавши прихований від користувачів віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерії, фігуранти перераховували кошти на заздалегідь підготовлені підконтрольні рахунки фізичних осіб-підприємців під приводом сплати за надані послуги, та в подальшому обготівковували їх.

Поліцейські встановили організатора злочинної схеми та його поплічника. Останній відповідав за формування розгалуженої мережі дропів. Деякі з них за грошову винагороду зареєструвалися як ФОПи і передавали свої банківські рахунки в користування зловмисникам. До схеми також залучалися особи, які реєстрували акаунти на криптобіржах і здавали їх в оренду членам угруповання.

У такий спосіб ділки викрали майже 4 мільйона гривень з рахунків українських підприємств.

Слідчі Нацполіції оголосили чоловікам підозри за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. До організатора застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України