Голова благодійного фонду замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, а також за фактом розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, у вересні 2022 року керівництвом одного з харківських акціонерних товариств було вирішено надати допомогу у вигляді позашляховика одній з військових частин, яка виконує бойові завдання по відбиттю військової агресії рф проти України.

Автомобіль планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу. Оскільки товариство не здійснює зовнішньоекономічну діяльність та не має можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону, керівництво підприємства звернулось до 34-річного голови благодійної організації.

Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис. гривень.

Однак чоловік не виконав зобов’язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки. На ці гроші він придбав собі криптовалюту, комп’ютерну техніку, витративши залишок на власні потреби.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура