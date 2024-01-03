Головного ката донецької «Ізоляції» Куликовського засудили до 15 років ув’язнення
Він також має виплатити 400 тисяч та 95 тисяч двом потерпілим.
Шевченківський райсуд Києва оголосив вирок Денису Куликовському, коменданту донецької в’язниці “Ізоляція”, де незаконно утримували та катували українських цивільних та військових полонених.
Про це повідомляють “Грати”.
Зазначається, що Куликовського, відомого як “Палич” “Аїд”, засудили до 15 років тюрми.
Суддя Євген Мартинов, що розглядав цю справу, визнав Куликовського винним у чотирьох злочинах: жорстокому поводженні з військовополоненими, участі у терористичній організації та незаконному збройному формуванні. Однак, виправдав його за недоведеністю обвинувачення у торгівлі людьми.
Суд також задовільнив два цивільних позови. Куликовський має виплатити 400 тисяч та 95 тисяч двом потерпілим.
Підсудний свою провину не визнав.
Справу слухали у закритому режимі. Проти Куликовського дали свідчення колишні полонені “Ізоляції” – 22 людини, визнані у справі потерпілими. Серед них – письменник та журналіст Станіслав Асєєв. Він пробув у полоні бойовиків “ДНР” два з половиною роки і був повернутий в Україну в рамках обміну. Зазначимо, що книжу Асєєва про концтабір “Ізоляція” видали англійською мовою.
Хто такий Денис Куликовський
- Уродженець Донецької області, який після подій 2014 року долучився лав терористів “ДНР.” Орієнтовно у 2015-2018 роках “Палич” керував в’язницею “Ізоляція” – колишньої мистецькою платформою міста Донецьк, яку бойовики переобладнали у концтабір.
- Контррозвідники СБУ затримали його в Києві в листопаді 2021 року. Слідчими спецслужби йому було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 258-3,260, 438 Кримінального кодексу. А суд у Маріуполі заарештував його без права застави.
- Куликовський розповів, що останні кілька років проживав у Києві, а винаймати житло йому допомагали знайомі.Багато колишніх в’язнів “Ізоляції” із жахом згадують Куликовського як головного ката в’язниці. Садист прирікав людей на тортури та іноді особисто катував полонених і простих громадян, якихзвинувачували у діяльності проти так званої “ДНР.”
- За словами його жертв, під керівництвом “Палича” в’язнів били, різали, душили, топили, катували електричним струмом та ґвалтували. Окрім цього, Куликовський практикував такі методи психологічноговпливу як поховання заживо та інсценування розстрілів.