За привласнення майже ₴350 тис. на Миколаївщині судитимуть ескдиректорку відділення «Укрпошти»

Миколаївською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексдиректорку одного з районних відділень МД АТ «Укрпошта» Миколаївської області за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена, зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти з каси поштового відділення в сумі майже 350 тис грн, якими у подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Досудове розслідування здійснювалось СВ ВП № 8 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура