У засновника збанкрутілої криптобіржі FTX конфіскували 700 млн. доларів

Федеральна прокуратура США наклала арешт на активи засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда на суму майже 700 млн доларів, в основному у вигляді акцій Robinhood.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бенкман-Фрід, якого звинувачують у крадіжці мільярдів доларів у клієнтів FTX для виплати боргів, понесених його хедж-фондом, орієнтованим на криптовалюту, не визнав себе винним у звинуваченнях у шахрайстві. Він має постати перед судом у жовтні.

Міністерство юстиції повідомило про арешт акцій Robinhood раніше цього місяця, але в п’ятницю надало повніший список заарештованих активів, включаючи готівку, що зберігається в різних банках, і активи, депоновані на криптобіржі Binance.

Останній арешт активів, про який повідомило Міністерство юстиції, стався у четвер, коли прокуратура конфіскувала 94,5 млн доларів готівкою з рахунку в Silvergate Bank, який був пов’язаний із FTX Digital Markets, дочірньою компанією FTX на Багамах.

Міністерство юстиції також заявило, що активи на трьох рахунках Binance, пов’язані з Bankman-Fried, підлягають конфіскації у кримінальному порядку, але не надали оцінки вартості цих рахунків.

30-річний Бенкман-Фрід в даний час знаходиться під домашнім арештом у будинку його батьків у Каліфорнії. Він підписав заставу на 250 мільйонів доларів.

Новому керівництву FTX, включаючи експерта з реструктуризації Джона Дж. Рея III, вдалося відстежити активи на мільярди доларів, пов’язані з крипто-імперією, у рамках процедури банкрутства.