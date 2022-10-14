Головний тюремник Львівщини отримав за хабарництво 6 років позбавлення волі

Колишнього очільника Міжрегіонального управління Мін’юсту Михайла Дзюдзя засуджено до 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна через отримання хабарів за відсутність перевірок у підконтрольних йому установах із відбування покарань.

Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі САП.

14 жовтня 2022 року колегією суддів ВАКС оголошено обвинувальний вирок колишньому керівнику Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України.

У ході судового розгляду прокурором САП доведено причетність генерал-майора внутрішньої служби в отримання щомісяця від підпорядкованих йому керівників установ виконання покарань неправомірної винагороди за не здійснення перевірки дотримання режиму відбування покарань ув’язненими та господарської діяльності у підпорядкованих установах.

За вироком суду колишнього посадовця визнано винуватим та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, на строк три роки з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачу апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційного палати Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, посадовця було викрито на «гарячому» 11 березня 2020 року в рамках спільної операції САП, НАБУ та СБУ. Дзюдзь погорів на хабарі в свій останній робочий день.

Спершу головного тюремника Львівщини випустили під півмільйона застави. Згодом ВАКС скоротив заставу до 42 тисяч гривень. У березні 2021 року справу проти головного тюремника Львівщини Михайла Дзюдзя нарешті скерували до суду.