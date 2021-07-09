Голову міськрайонного суду Одещини та адвоката викрили у шахрайстві (відео)

Працівники Державного бюро розслідувань викрили голову одного із міськрайонних судів Одеської області та адвоката на виманюванні грошей у громадянина за начебто прийняття позитивного судового рішення. Їм повідомлено про підозру.

Голова суду за посередництва адвоката пообіцяв мешканцю Одещини забезпечити прийняття іншим суддею позитивного рішення. Раніше цивільна дружина громадянина вже виграла у цьому суді справу щодо стягнення заборгованості з підприємства-боржника. Однак, у визначені терміни гроші не були перераховані, тому вона звернулась до суду щодо поновлення строків пред’явлення виконавчого документа.

Спочатку суддя та адвокат планували отримати від громадянина 700 тис. гривень, а потім зменшили суму до 6 тис. доларів США.

ДБР задокументувало передачу 3,5 тис. доларів США. Адвоката затримано працівниками ДБР під час отримання решти – 2,5 тис. доларів США.

Судді та адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України).

Їм може загрожувати позбавлення волі на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

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Державне бюро розслідувань