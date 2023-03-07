Ексочільницю Львівської обласної організації забороненої партії «ОПЗЖ» судитимуть за держзраду

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої очільниці обласної організації забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що з 2015 року жінка керувала низкою місцевих проросійських організацій, зокрема забороненої партії «ОПЗЖ» та громадської організації «Український вибір – право народу».

Діючи за вказівками спецслужб країни-агресора, вона організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, які активно поширювали неправдиві дані для дестабілізації суспільно-політичних настроїв на Львівщині та зміни діючої влади в країні.

Обвинувачена також організовувала науково-практичні конференції, семінари та вуличні акції з вимогами надання особливого економічного, культурного статусу Галичині та її від’єднання в окрему автономію.

Окрім цього, з 2018 року жінка систематично брала участь в програмах на російських та проросійських медійних ресурсах, виступаючи у ролі «політичного експерта» та фахівця у галузі суспільно-політичних процесів в Україні.

У своїх інтерв’ю вона поширювала пропагандистську, упереджену та виключно негативну інформацію про Україну щодо русофобії, фашизму, нацизму та радикального націоналізму, а також нібито розташованих на території держави баз НАТО.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора