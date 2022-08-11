Жителя Черкас засуджено до… іспитового строку за вчинення дій сексуального характеру відносно неповнолітньої

Черкаською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 155 КК України).

Нагадаємо, що 18-річний житель м. Черкаси систематично запрошував неповнолітню до себе додому, достовірно знаючи, що остання не досягла шістнадцяти років, та вступав з нею у природні статеві зносини.

Стороною обвинувачення зібрано достатньо доказів та в повному обсязі доведено вину вказаної особи у кримінального правопорушення.

Вироком суду чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 155 КК України, та призначено покарання у вигляді 3 років обмеження волі, від відбування якого звільнено із застосуванням іспитового строку тривалістю один рік.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури