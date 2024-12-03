Голову ОСББ судитимуть за привласнення понад ₴5,2 млн. з рахунків об’єднань

Прокурорами Чернігівської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 34-річної чернігівки, яка займається підприємницькою діяльністю, за фактами привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, підробки документів на переказ (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч.ч.1, 2 ст.200 КК України).

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2023 років місцева мешканка, займаючи посади голів та бухгалтерів в 11 об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків у місті Чернігові, використовуючи своє службове становище, привласнювала грошові кошти, якими розпоряджалася під час ведення фінансово-господарської діяльності об’єднань.

Маючи доступ до банківських рахунків ОСББ, вона склала в електронному виді підроблені документи на переказ грошових коштів, відповідно, до яких вносила недостовірні відомості щодо призначення платежів, прикриваючись оплатою господарських потреб та різноманітних наданих послуг.

Таким чином, на підставі незаконно оформлених переказів обвинувачена заволоділа коштами у розмірі понад 5,2 млн грн.

За вчинене жінці загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За інформацією Чернігівської окружної прокуратури