На Сумщині директора підприємства підозрюють у спричиненні збитків навколишньому природному середовищу

Співробітники сектору захисту інтересів суспільства і держави кримінальної поліції спільно зі слідчим відділом Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури, викрили чоловіка, який спричинив збитки навколишньому природному середовищу на суму понад 80 тисяч гривень.

Як попередньо встановили поліцейські, зловмисник з метою ведення господарської діяльності здійснює видобування корисних копалин загальнодержавного значення (підземні води) та надає платні послуги населенню з централізованого водопостачання та водовідведення.

Фактично встановлено, що фізична особа з порушенням норм чинного законодавства здійснює скид неочищених стоків у Косівщинське водосховище, внаслідок чого здійснюється забруднення поверхневих вод.

Наразі зловмисники повідомили про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 242 «Порушення правил охорони вод» Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області