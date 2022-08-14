Поліцейські затримали 45-річну «ворожку», яка обібрала молоду одеситку

Зловмисниця забрала у перехожої коштовності для «обряду очищення» від вигаданої порчі. Фігурантка має судимість за скоєння майнових злочинів. Цього разу її неправомірні дії кваліфікували за ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України.

На вулиці Пантелеймонівській правопорушниця зупинила одеситку і напророчила близьку смерть її матері нібито через наведену кимось порчу. «Ясновидиця» одразу ж запевнила, що може завадити втіленню пророцтва і вмовила дівчину провести в храмі «обряд очищення» на її золотих прикрасах. Після так званого ритуалу «ворожка» зникла в натовпі, переконавши довірливу містянку, що за кілька годин її коштовності магічним чином опиняться у неї.

Оговтавшись, потерпіла зрозуміла, що її ошукали й звернулась по допомогу до правоохоронних органів. Оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 наступного дня розшукали правопорушницю на місцевому ринку. Вона – жителька села Нерубайське. Здобуті шахрайським шляхом сережки, ланцюжок та персні у неї вилучили.

Жінка має судимість за скоєння злочинів майнової спрямованості. Нині її дії кваліфікували як шахрайство, передбачене ч.2 ст.190 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Одеське районне управління поліції № 1