Горе-мамаша на пять дней заперла ребенка в квартире без еды

Жалобный голос мальчика услышали соседи, они передавали ему продукты через окно

Поисками загулявшей мамы московского четвероклассника занимаются полицейские запада Москвы. Женщина ушла из дома, оставив 10-летнего сына без присмотра и еды на пять дней, как утверждает ребенок. По другой версии она отсутствовала 9 дней. Сердобольные соседи не дали мальчику умереть с голоду.

Ребенок начал просить о помощи 21 ноября — стук изнутри в дверь и жалобную детскую речь услышал сосед, куривший на лестничной клетке дома на Новоорловской улице. Мужчина позвал другую соседку и вдвоем они подошли к двери «однушки» на втором этаже. Они знали, что там живет мальчик с мамой, которая известна всему подъезду безответственным поведением. 31-летняя дама, хоть и не водит в квартиру толпы кавалеров, но может уйти в алкогольный загул на 2-3 дня и на это время исчезает из дома. Раньше с сыном оставался дедушка, который умер год назад.

На этот раз ребенок через дверь поведал, что мамы нет уже четыре дня, а из еды остался только рис. Школьник умолял соседей не вызвать полицию. Социальные педагоги пояснили, что он очень привязан к матери и хочет с ней жить, несмотря на ее поведение. Жильцы вняли просьбам. Они сбегали в магазин, купили в кулинарии хлеб, сок, готовую курицу, картошку и шоколадный батончик. Продукты они передали через окно — семейство живет на втором этаже.

На следующий день соседи вновь собрались у двери пленника. Он опять просил никому не сообщать о его беде. Люди все же не послушали школьника, вызвали участкового и спасателей — те вскрыли дверь. Щупленького, как воробушек, мальчика увезли в больницу.

Между тем, родительница пока домой не явилась. На звонки она не отвечала. Предположительно дамочка исчезла 12 ноября. Накануне 11 ноября она звонила в школу и заявила, что сын, незначительно проболевший в течение недели, придет на занятия. Но ребенок в учебном учреждении не появился.

Зная эту семью, которая числится неблагополучной, всю минувшую неделю педагоги выходили по адресу. В квартире горел свет, было приоткрыто окно. Следов присутствия мальчика соцработники не обнаружили. Не понимая, что происходит, они заняли выжидательную позицию,

Местные защитники прав несовершеннолетних выйдут с инициативой ограничения родительских прав. Не первый раз женщина проявляет наплевательское отношение к сыну. Она — мать-одиночка, муж умер несколько лет назад. На пособие по потере кормильца женщина содержит себя и сына. Работает она урывками — как-то трудилась официанткой. По весне у соцслужб складывалось впечатление, что горе-мать взялась за ум. Она навела чистоту в квартире, выгнала собаку, с которой не гуляли, занялась учебой сына. По-видимому, эти благие начинания оказались временными. // МК