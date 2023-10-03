у столиці судитимуть жінку, яка ошукала студентів та вкрала телефон

Зловмисниця здала в оренду студентам чужу квартиру, а виходячи з приміщення вкрала телефон у дівчини. Порушницю протягом доби затримали оперативники. Наразі слідчі завершили досудове розслідування. За скоєне жінці загрожує до восьми років позбавлення волі.

На початку серпня до поліції Києва надійшло повідомлення від дівчини про те, що вона разом з хлопцем орендувала у незнайомої жінки квартиру на вулиці Харківське Шосе. Після того, як «власниця» пішла з квартири, дівчина виявила відсутність свого мобільного телефону. Заявниця розповіла, що невідома ошукала їх на 5 700 гривень, видавши себе за дружину власника квартири. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук підозрюваної.

Як розповіла слідча Дніпровського управління поліції Софія Казьмірик, оперативні працівники провели низку розшукових заходів та за аналітичної підтримки фахівців кримінального аналізу встановили, що до вчинення злочину причетна місцева мешканка:

«Жінка заздалегідь орендувала квартиру щодобово, з метою подальшої здачі її на довготривалий термін. Через інтернет зловмисниця знайшла клієнтів та домовилась про зустріч. Після того, як охочі орендувати житло сплатили їй 5700 гривен за місяць проживання, вона пішла, прихопивши з собою телефон «квартирантки». Співробітники відділу кримінальної поліції затримали підозрювану неподалік тимчасового місця проживання в Оболонському районі столиці. Нею виявилась киянка, 1994 року народження. Під час невідкладного обшуку в її оселі слідчо-оперативна група виявила та вилучила речовий доказ – мобільний телефон потерпілої, яким зловмисниця не встигла розпорядитись».

Слідчі зібрали необхідну доказову базу та під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Санкція тяжчої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

«Наразі ми завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду для розгляду справи по суті. Речовий доказ – мобільний телефон ми повернули законній власниці», – додала Софія Казьмірик.

Відділ комунікації поліції Києва