Внутрішня безпека поліції встановила колишнього офіцера-розвідника, який працював на рашистів

Колишній військовослужбовець допомагав країні-агресору впроваджувати російські наративи та проводив підривну діяльність проти України.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки встановили причетність співробітника розвідувального відомства до діяльності, спрямованої проти України.

Фігурант до 2014 року перебував на військовій службі, однак з 2013 по 2023 рік допомагав ворогу проводити підривну діяльність проти України.

Видаючи себе за незалежного аналітика і блогера та використовуючи вигадане імʼя, він поширював інформацію пропагандистського характеру, вигідну країні-агресору. Російські наративи фігурант розповсюджував під керівництвом кремлівських кураторів.

У 2015 році фігурант переїхав до росії, де продовжив свою протиправну діяльність. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловік продовжив закликати українських громадян до повалення конституційного ладу в державі та підтримку загарбників. З цією метою перебіжчик підготував і поширив низку публікацій відповідного характеру. Наприклад: «На наших глазах закрывается проект «Ukraina», «О нравственном одичании укропатриотов», «Почему Украина никогда не победит», «Единственное спасение для украинцев – Россия».

Оперативники ДВБ спільно зі слідчими ДБР зібрали доказову базу протиправної діяльності колишнього розвідника та оголосили йому про підозру за ч.1 та ч.2 ст.111 (Державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України