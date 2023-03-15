У Києві ділки продавали прекурсори та обладнання утримувачам нарколабораторій

Серед пропонованої продукції – лабораторне обладнання, різноманітні прекурсори та реактиви, необхідні для синтезу наркотичних засобів і психотропних речовин. Власниками магазину загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Крамницю, яка постачала прекурсори та лабораторне обладнання утримувачам нарколабораторій, викрили оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції спільно зі слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві та за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури.

На зловмисників оперативники ДБН «вийшли» у результаті відпрацювання затриманих днями членів наркоугруповання, які налагодили виготовлення та збут амфетаміну у столиці. Встановлюючи канали постачання прекурсорів, правоохоронці з’ясували, що фігуранти купували усі необідні інгредієнти та обладнання в одному зі столичних магазинів з продажу хімічних реактивів.

Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем розташування крамниці, де у результаті слідчих дій вилучили документацію та прекурсори, які зберігалися та відпускалися із порушенням законодавства.

Все вилучене скеровано на проведення експертних досліджень.

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Після надходження результатів експертиз буде прийнято рішення про додаткову кваліфікацію за ч. 2 ст. 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Власникам крамниці загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України