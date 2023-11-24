Грабіжниця з Вараша проведе за ґратами більше 7 років

За підтримання публічного обвинувачення Вараською окружною прокуратурою 38-річну жительку райцентру визнано винною у грабежі, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 України).

Так, у суді прокурором доведено, що зловмисниця влітку цього року викрала з квартири матері свого знайомого 4500 грн. Цей злочин жінка вчинила під час воєнного стану та перебуваючи на іспитовому терміні за раніше вчинену крадіжку.

В ході проведеного працівниками поліції санкціонованого обшуку частину викрадених грошей виявлено та вилучено за адресою проживання грабіжниці.

Свою вину у вчиненні злочину жінка визнала повністю. Суд погодився з позицією прокуратури, визнав обвинувачену винною і, враховуючи попередній вирок, призначив їй покарання у вигляді 7 років 1 місяця позбавлення волі.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури