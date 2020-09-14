Граждан Украины и РФ будут судить за намерения сбыть более 150 кг кокаина

Будут судить граждан Украины и Российской Федерации, планировавших сбыть на территории страны 162 кг кокаина.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

“Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении граждан Украины и Российской Федерации по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта наркотических средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, организованная группа лиц планировала сбыть на территории Украины и переправить в страны Европы наркотическое средство.

“В июле 2019 года правоохранителями в ходе проведения ряда следственных (розыскных) действий было обнаружено и изъято 162 кг кокаина. На большинстве упаковок было маркировки в виде букв и цифр, которые указывали на его принадлежность определенному наркосиндикату”, — добавляется в сообщении.