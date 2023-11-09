Громадський інспектор Одеського рибпатруля відповідатиме за щомісячні побори з рибалок

За процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури громадському інспектору Одеського рибоохоронного патруля Управління державного агентства меліорації та рибного господарства у Одеській області повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, інспектор одержав 22 000 грн неправомірної вигоди за вирішення питання про непритягнення фізичної особи до адміністративної відповідальності за незаконний вилов водних живих ресурсів у Дністровському лимані на території Білгород-Дністровського району.

Він налагодив злочинну схему з систематичного одержання неправомірної вигоди від рибалок у розмірі 4 000 грн на тиждень за вилов риби та 2 000 грн за вилов ракоподібних.

За ці кошти він обіцяв забезпечити безперешкодну риболовлю та запевняв у своїй спроможності, при необхідності, вирішити будь-яке питання з інспекторами рибоохорони, службовими особами Нижньодністровського національного природного парку та Державної екоінспекції.

Загалом сума місячного неправомірного прибутку громадського інспектора «за кришування» незаконного вилову живих біоресурсів на Дністровському лимані сягала до 360 000 грн.

Правоохоронці затримали чоловіка безпосередньо після одержання чергового траншу.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Досудове розслідування здійснює ТУ ДБР, розташоване у Миколаєві, оперативний супровід – УСБУ в Одеській області.

Офіс Генпрокурора