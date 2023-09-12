На Харківщині «чорний лісоруб» нелегально вирубав понад пів сотні дерев

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 27-річному чоловіку за фактом незаконної порубки дерев у лісах, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, підозрюваний приїхав на територію Васищевського лісництва філії «Жовтневе лісове господарство ДП «Ліси України» (ДП «Жовтневе лісове господарство») та незаконно і самовільно вирубав 69 дерев.

Далеко зі «здобутками» втекти зловмиснику не вдалось: його було викрито працівниками лісництва.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, матеріальні збитки, завдані чорним лісорубом, сягають майже 250 тисяч гривень.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури