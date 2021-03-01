Громадянина РФ, який мешкав у Бершаді, депортують після 25 правопорушень

Суд задовольнив звернення поліції щодо видворення з України громадянина Російської Федерації за вчинення систематичних правопорушень.

Поліцейські Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Головного управління Національної поліції у Вінницької області спільно з співробітниками УДМС України у Вінницькій області встановили, що 60-річний громадянин Російської Федерації, житель м. Бершадь, перебуває на території України з порушенням міграційного законодавства, інформує відділ комунікації ГУНП.

Чоловік, якого 25 разів притягували до адміністративної відповідальності за вчинення різних адміністративних правопорушень, не виконав рішення Управління Державної Міграційної служби України у Вінницькій області про залишення території країни до 11 лютого 2021 року, чим порушив вимоги Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

25 лютого, за рішенням Вінницького міського суду, 60-річного громадянина Російської Федерації помістили на шість місяців до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, з метою подальшого видворення за межі України з прийняттям рішення щодо заборони в’їзду в Україну терміном на 5 років. // lada.fm