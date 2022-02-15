Громадянка України підозрюється у передаванні інформації окупантам

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури правоохоронці повідомили про підозру громадянці України у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у період з вересня 2021 року по січень 2022 року 48-річна жінка отримувала від співробітника так званого «МДБ ЛНР» окупаційної адміністрації РФ завдання щодо збору та передачі інформації про особовий склад співробітників Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Для підтримання зв’язку з учасником НЗФ жінка використовувала месенджер «Telegram».

У ході своєї злочинної діяльності підозрювана надавала представникам іноземної держави дані про імена, контактні номери мобільних телефонів, склад сім’ї службовців, а також інформацію про чисельність органу, характеризуючі дані співробітників, кадрові призначення, місця дислокації будівель СБУ, списки затриманих осіб, тощо.

На даний час Сєвєродонецький міський суд Луганської області обрав до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури