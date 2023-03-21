Подружжя підприємців із Херсона підозрюється у колабораціонізмі та пособництві ворогу

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані – подружжя з Херсону, яке в період окупації міста активно провадило господарську діяльність у взаємодії з окупаційною владою на захопленій території.

Вони перереєстрували за законодавством РФ свою компанію, яка займалася збиранням відходів, наданням послуг з перевезення речей, оренди вантажних автомобілів тощо, а також техніку.

Після цього відкрили рахунки у російському банку. Також уклали договори про надання послуг з розрахунками у рублях з представниками окупаційних органів влади, установ та продовжили займатися підприємницькою діяльністю.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні підозрюваних, а також в адміністративних та господарських будівлях компанії. Вилучено документи і речі, що свідчать про співпрацю підозрюваних з окупаційною владою.

Наразі вирішується питання щодо обрання обом запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється ГУ НП в Херсонській області, оперативний супровід – ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора