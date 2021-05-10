На Полтавщині директор ПП обдурив «Prozorro» і привласнив кошти громади

У місті Глобине, що на Полтавщині, за процесуального керівництва окружної прокуратури директору приватного підприємства повідомили про підозру в заволодінні чужим майном і службовому підробленні.

За даними слідства, згаданий чоловік очолював підприємство з зупиненою ліцензією на виконання будівельних робіт. При цьому на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель «Prozorro» подав неправдиву інформацію про наявність такої ліцензії та отримав перемогу на тендері.

А потім уклав із відділом культури, сім’ї та молоді Глобинської міськради договір підряду на ремонт місцевого Будинку культури. Однак, не виконавши зобов’язання у повному обсязі, фактично упродовж року підписав сім актів виконаних будівельних робіт, істотно завищивши обсяги та вартість робіт…

Унаслідок таких дій очолюваному спритником підприємству з бюджету Глобинської громади, за інформацією обласної прокуратури, безпідставно перерахували понад 780 тисяч гривень. За ті махінації тепер доведеться відповідати. Досудове розслідування триває. // Голос України