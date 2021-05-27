Вимагання коштів та викрадення людей під керівництвом «смотрящого» за виправною колонією – на Львівщині учасникам злочинної групи повідомлено про підозру

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСР.

Викрили діяльність угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями. Організував та координував діяльність угруповання так званий «смотрящий» за Личаківською виправною колонією.

Там він з-поміж засуджених підібрав учасників групи. До її складу увійшли четверо місцевих мешканців, неодноразово засуджених за майнові та пов’язані з наркотиками злочини. Після звільнення з місць позбавлення волі вони об’єдналися для «роботи» та долучили ще чотирьох місцевих мешканців.

«Спеціалізувалися» на грабежах, вимаганні коштів з громадян, навіть організовували їх викрадення.

В ході слідства були зібрані докази їх причетності до скоєння чотирьох злочинів: вимагання коштів, суми яких коливалися від 4 тис грн до 10 тис Євро. Аби отримати бажані гроші, вони викрадали людей та незаконно утримували або відбирали їхнє майно, поки ті не сплатять всю суму.

Зокрема мешканця Рівненщини зловмисники хотіли схилити до протиправної діяльності, пов’язаної із придбанням та розповсюдженням наркотиків. Для цього розробили цілу схему: двоє представлялися продавцями «товару», решта – працівниками поліції. Надалі за уникнення кримінальної відповідальності за розповсюдження наркотиків вимагали від нього 10 тис дол США.

Ще в одного потерпілого відібрали автомобіль, аби отримати від нього 2 тис дол США.

На підставі зібраних доказів слідчі слідчого управління обласної поліції повідомили організатору та вісьмом учасникам підозри.

Їм інкримінують вчинення злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу України:

— викрадення людини (ст. 146);

— грабіж (ст. 186);

— вимагання (ст. 189);

— незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).

Крім того, «смотрящому» за Личаківською виправною колонією повідомлено про підозру і за встановлення та поширення злочинного впливу (ст. 255-1 Кримінального кодексу України).

На даний час усі підозрювані знаходяться під вартою. За скоєне фігурантам може загрожувати до 12-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.