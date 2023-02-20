Громадяни продовжують віддавати гроші шахраям-«банкірам»

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від 44-річної жительки обласного центру про те, що невідома особа незаконно списала з її банківської картки понад 29 000 гривень.

Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець, який представився співробітником служби безпеки банку, та повідомив, що її картку заблокували. Відтак для розблокування картки порадив провести деякі операції в телефонному режимі. Жінка продиктувала незнайомцю дані своєї банківської картки, а потім підтвердила сповіщення, які надійшли їй на телефон. Як наслідок, з її кредитної картки викрали понад 29 000 гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліцейські вживають заходів з метою встановлення особи зловмисника та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Працівники поліції вкотре радять жителям області проявляти пильність при спілкуванні з телефонними незнайомцями. Завжди перевіряйте інформацію, яку вам повідомляють, тим паче, коли йдеться про банківську картку. У жодному разі не розголошуйте нікому дані своєї картки та коди, які надходять вам на телефон. Також будь-які операції з карткою варто робити лише особисто у фінансовій установі.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області