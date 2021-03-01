Трьох зловмисників взято під варту за підозрою у розбійному нападі в Білокуракинському районі
За процесуального керівництва Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури трьом мешканцям Кремінського району
повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу, поєднаного із застосуванням насильства та проникненням до житла вчиненого, за
попередньою групою осіб (ч. 3 ст. 187 КК України).
За даними слідства, 23 січня 2021 року зловмисники в масках проникли до домоволодіння жінки та її 92-річної матері у с. Тимошине
Білокуракинського району. Погрожуючи потерпілим кухонним ножем та предметом, зовні схожим на вогнепальну зброю, нападники заволоділи грошовими коштами у сумі 2500 гривень та бойовими медалями часів Великої Вітчизняної війни.
У ході розкриття злочину правоохоронцями було проведено понад 10 обшуків на території Луганської та Донецької областей – виявлені та
вилучені речові докази, у тому числі викрадене майно.
Білокуракинським районним судом Луганської області підтримано позицію прокурора та застосовано до усіх підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення вини, підозрюваним загрожує до 12 років із конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Луганської обласної прокуратури
(за матеріалами Білокуракинського відділу
Старобільської місцевої прокуратури)