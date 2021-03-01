Трьох зловмисників взято під варту за підозрою у розбійному нападі в Білокуракинському районі

За процесуального керівництва Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури трьом мешканцям Кремінського району

повідомлено про підозру у вчиненні розбійного нападу, поєднаного із застосуванням насильства та проникненням до житла вчиненого, за

попередньою групою осіб (ч. 3 ст. 187 КК України).

За даними слідства, 23 січня 2021 року зловмисники в масках проникли до домоволодіння жінки та її 92-річної матері у с. Тимошине

Білокуракинського району. Погрожуючи потерпілим кухонним ножем та предметом, зовні схожим на вогнепальну зброю, нападники заволоділи грошовими коштами у сумі 2500 гривень та бойовими медалями часів Великої Вітчизняної війни.

У ході розкриття злочину правоохоронцями було проведено понад 10 обшуків на території Луганської та Донецької областей – виявлені та

вилучені речові докази, у тому числі викрадене майно.

Білокуракинським районним судом Луганської області підтримано позицію прокурора та застосовано до усіх підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує до 12 років із конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Білокуракинського відділу

Старобільської місцевої прокуратури)