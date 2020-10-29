Група кібер-піратів незаконно перепрошивала мультимедійну техніку

На Закарпатті поліція припинила діяльність зловмисників, які незаконно здійснювали ретрансляцію телевізійних каналів, в тому числі заборонених для показу в Україні.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області встановили, що четверо жителів Ужгородщини, віком від 25 до 40 років, налагодили схему незаконного заробітку, надаючи заборонені послуги. Шляхом втручання у роботу електронно-обчислювальних машин, чоловіки здійснювали несанкціоноване перепрошивання smart-телевізорів та android-приставок з створенням play-листів телевізійних каналів, з подальшим незаконним наданням доступу до перегляду кодованих телевізійних каналів.

Свої послуги чоловіки надавали за визначену щомісячну плату.

За фактом злочину слідчі Ужгородського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж).

Під процесуальним керівництвом Ужгородської місцевої прокуратури слідчі спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинності провели обшуки за місцем проживання фігурантів та здійснення ними незаконної господарської діяльності. В ході процесуальних дій правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, smart-телевізори, android-приставки, які використовувалися у вищевказаній незаконній діяльності.

Досудове слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. // Закарпаття онлайн