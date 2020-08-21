На Сумщині затримано групу осіб, які налагодили міжрегіональний канал постачання наркотичних засобів (ФОТО)

За процесуального керівництва прокуратури Сумської області, за матеріалами Управління карного розшуку та спільно з детективним підрозділом слідчого управління Національної поліції в області затримано групу з трьох чоловіків, які налагодили міжрегіональний канал постачання та подальшого збуту особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, група з трьох жителів м. Конотоп та інших осіб, які наразі встановлюються, розробили схему незаконного отримання «Метадону».

Після чого інші учасники переробляли таблетки, розфасовували та збували наркозалежним особам на території Сумської області, одночасно з іншими видами наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення 9 санкціонованих обшуків виявлено та вилучено 25,9 г амфетаміну, 156 таблеток «Метадону», а також наркотичну речовину маріхуана та таблетки «Димедролу». Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Пресслужба прокуратури Сумської області