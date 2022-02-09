Групу буковинців викрили у продажі підроблених документів громадян України та Євросоюзу

Протиправну діяльність злочинної групи задокументували слідчі Чернівецького райуправління поліції та оперативники СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури. Правоохоронці здійснили низку обшуків у членів угруповання і вилучили різні документи з ознаками підробки, серед яких — covid-документи, комп’ютерну техніку та інші речові докази причетності зловмисників до порушення законодавства.

Майже рік співробітники правоохоронних органів здійснювали комплекс спеціальних заходів для встановлення учасників злочинної групи, документування їхніх незаконних дій і збору доказової бази.

Правоохоронці з’ясували, що двоє жителів Чернівецької області, 1985 і 1988 років народження, налагодили схему незаконного збагачення шляхом виготовлення та реалізації підроблених документів, що посвідчують особу, різних довідок, а також документів про COVID-безпечність. Свою злочинну діяльність порушники здійснювали під виглядом митних брокерів.

Попередньо, вартість підробок коливалася від 50 євро за сертифікат про вакцинацію від COVID-19 до 2 тисяч євро за повний пакет документів громадянина країни Європейського Союзу.

Для вилучення речових доказів 8 лютого правоохоронці здійснили 6 обшуків, за результатами яких виявили: копії документів громадян різних країн;

паспорти громадян Євросоюзу;

печатки нотаріусів, лікарів і приватних підприємців;

електронні зразки офіційних документів;

комп’ютерну техніку;

кошти в іноземній та національній валюті (понад 6300 євро, 500 доларів США, більше 2 тисяч румунських леїв, приблизно 7,5 тисяч гривень тощо).