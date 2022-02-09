Групу буковинців викрили у продажі підроблених документів громадян України та Євросоюзу
Протиправну діяльність злочинної групи задокументували слідчі Чернівецького райуправління поліції та оперативники СБУ під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури. Правоохоронці здійснили низку обшуків у членів угруповання і вилучили різні документи з ознаками підробки, серед яких — covid-документи, комп’ютерну техніку та інші речові докази причетності зловмисників до порушення законодавства.
Майже рік співробітники правоохоронних органів здійснювали комплекс спеціальних заходів для встановлення учасників злочинної групи, документування їхніх незаконних дій і збору доказової бази.
Правоохоронці з’ясували, що двоє жителів Чернівецької області, 1985 і 1988 років народження, налагодили схему незаконного збагачення шляхом виготовлення та реалізації підроблених документів, що посвідчують особу, різних довідок, а також документів про COVID-безпечність. Свою злочинну діяльність порушники здійснювали під виглядом митних брокерів.
Попередньо, вартість підробок коливалася від 50 євро за сертифікат про вакцинацію від COVID-19 до 2 тисяч євро за повний пакет документів громадянина країни Європейського Союзу.
Для вилучення речових доказів 8 лютого правоохоронці здійснили 6 обшуків, за результатами яких виявили:
- копії документів громадян різних країн;
- паспорти громадян Євросоюзу;
- печатки нотаріусів, лікарів і приватних підприємців;
- електронні зразки офіційних документів;
- комп’ютерну техніку;
- кошти в іноземній та національній валюті (понад 6300 євро, 500 доларів США, більше 2 тисяч румунських леїв, приблизно 7,5 тисяч гривень тощо).
Усе вилучене поліцейські направили на експертне дослідження.
Відповідно до чинного законодавства дії зловмисників кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та частини 3 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування для з’ясування всіх обставин злочинної діяльності та встановлення осіб, які також можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області