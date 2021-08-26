Поліцейські встановили нетверезого водія, який збив 20-річну дівчину та втік з місця події

Протягом години працівники Відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу розшукали автомобіль та водія, причетного до вчинення автопригоди. Правопорушника доставили до поліції для проведення невідкладних процесуальних дій. Слідством встановлено, що під час вчинення дорожньо-транспортної пригоди, він перебував в стані алкогольного сп’яніння.

За словами начальника територіального підрозділу поліції Романа Андрущака, автопригода сталась 24 серпня близько другої години ночі в місті Козятин на вулиці Довженка. Під час наїзду 20-річна потерпіла стояла на дорозі біля автомобіля таксі та допомагала водію замінити пробите колесо.

Поліцейські, які першими прибули на місце події, знайшли уламки автомобіля, причетного до наїзду, та оперативно встановили його модель та марку. На розшук автомобіля Toyota Camry орієнтували усі місцеві наряди поліції. Одночасно інспектори перевіряли власників та користувачів зазначеної моделі автомобіля в м. Козятин. Згодом автомобіль з пошкодженнями, характерним для ДТП, інспектори знайшли за декілька кілометрів від місця злочину в дворі багатоповерхівки. У цьому ж будинку поліцейські затримали водія.

Лікарі підтвердили підозри слідчих, про те, що 56-річний правопорушник перебуває в стані алкогольного сп’яніння.

Травмована дівчина знаходиться в лікарні.

Поліцією розслідується провадження за ч.1 ст.286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Вінницької області