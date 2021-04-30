Групу іноземців затримали за незаконне позбавлення волі та розбійний напад на блогерку з Ірану

Скориставшись її вразливим становищем, фігуранти виманили у жінки 100 тисяч доларів США для оформлення міграційного статусу в Україні. У такий спосіб вони пообіцяли допомогти їй уникнути кримінального переслідування в Ірані за блогерську діяльність, яка нібито суперечить нормам моралі цієї країни. Згодом в орендованій квартирі у Києві, погрожуючи зброєю жінці та її малолітній дитині, вони змусили перерахувати 25 біткоїнів, а це – мільйон 400 тисяч доларів США, на їхній електронний гаманець.

Департаментом міграційної поліції спільно зі слідчими Печерського районного управління поліції Києва за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури проведено поліцейську операцію для викриття етнічного злочинного угруповання.

Організатором злочинної схеми був 37-річний уродженець Ірану, його спільники – двоє громадян Ірану, які тривалий час проживали в Україні.

«Лідер злочинного угруповання у Туреччині звернувся до потерпілої і повідомив: найближчим часом місцеві правоохоронці можуть затримати її і екстрадувати до Ірану за активну блогерську діяльність, яка нібито суперечить нормам моралі цієї країни. Після цього за 100 тисяч доларів США він запропонував організувати їй і її дитині перетин державного кордону із Туреччини до України та оформити їм відповідний міграційний статус, аби уникнути екстрадиції», — повідомив начальник Департаменту міграційної поліції національної поліції України Сергій Пантелеєв.

Коли потерпіла з донькою прибула в Україну, організатор злочинної схеми розмістив їх в орендованій квартирі і спланував вчинення відносно жінки розбійного нападу.

«Для реалізації злочинного плану лідер угруповання залучив ще двох громадян Ірану, які тривалий час мешкали в Україні. Зі слів потерпілої, в орендованій квартирі, де перебувала потерпіла, вони погрожували зброєю їй та її дитині і заволоділи криптовалютою – 25 біткоїнами, що становить мільйон 400 тисяч доларів США», — розповів Сергій Пантелеєв.

За його словами, аби приховати злочини, скоєні відносно жінки, організатор злочинної схеми намагався вивезти потерпілу і її дитину в Туреччину. Тож правоохоронці спланували спецоперацію, у результаті якої трьох фігурантів затримали. За місцями їх проживання проведені санкціоновані обшуки, в ході який вилучені докази їх протиправної діяльності.

На цей час лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні двох правопорушень – незаконному позбавленні волі або викраденні людини та розбійному нападі, а його двом спільникам – у скоєнні розбійного нападу. Після проведення слідчих дій можлива додаткова кваліфікація дій затриманих. У випадку доведення вини учасникам злочинної групи загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(За матеріалами Департаменту міграційної поліції)