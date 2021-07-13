Групу осіб викрито у незаконному виготовленні та збуті етилового спирту на ₴5 млн.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру учасникам організованої групи за фактами незаконного виготовлення, транспортування з метою збуту, а також збуту підакцизних товарів (ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України).

Встановлено, що група осіб займалася виготовленням та розповсюдженням на території України незаконно виготовленого етилового спирту.

В ході обшуків в офісних та складських приміщеннях, місцях фасування та торгівлі вилучено понад 21000 літрів незаконно виготовленого етилового спирту на загальну суму понад 5 млн грн.

Досудове розслідування триває. Воно здійснюється Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора