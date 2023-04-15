У Радомишлі поліція відкрила кримінальне провадження через масову загибель риби

13 квітня до відділення поліції надійшло повідомлення від місцевих жителів про забруднення води в озері Любохи, що поблизу с. Лутівки Радомишльської громади, через прорив стічної труби.

На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи працювали разом з екологами рибоохоронного патруля та спеціалістами районного управління ГУ Держпродспоживслужби.

Під час огляду було виявлено кілька сотень мертвих риб різних видів. Також відібрано зразки води і загиблих організмів. Усе направлено на відповідні лабораторні дослідження.

Цього ж дня поліцейські розпочали розслідування за ч. 2 ст. 242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України. У ході першочергових заходів встановлено, що 9 квітня місцеві жителі виявили прорив стічної труби місцевого комунального підприємства та проінформували про це його керівництво. Однак витік продовжувався і люди власними силами змогли його заблокувати лише частково.

Нині триває встановлення усіх обставин події та відповідальних осіб.

Відділ комунікації поліції Житомирської області