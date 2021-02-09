Групу жителів Дніпропетровщини судитимуть за інтернет-шахрайство

Фігуранти в інтернеті розміщували оголошення про продаж неіснуючих автомобілів. Діяли зловмисники від імені відомих автокомпаній та офіційних дистриб’юторів. Таким чином вони привласнили понад 2,5 мільйони гривень.

Шахрайське угруповання викрили співробітники кіберполіції Дніпропетровщини спільно з детективами поліції області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури в червні минулого року.

Кіберполіцейські встановили, що розробив шахрайську схему 30-річний житель Кам’янського, залучивши до протиправної діяльності ще чотирьох жінок.

Фігуранти на платформах оголошень продавали автомобілі за заниженою вартістю або в кредит. Зловмисники видавали себе за представників відомих автомобільних компаній та офіційних дистриб’юторів. Основною умовою була часткова передплата.

Правопорушники запевняли клієнтів у законності укладання договорів купівлі-продажу автівок. Після отримання передплати – вигадували різні причини для відтермінування передачі автомобіля клієнту. Після чого зникали та відкривали нові офіси.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисники ошукали 21 покупця. Загальна сума збитків сягає понад 2,5 мільйони гривень.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент кіберполіції Національної поліції України