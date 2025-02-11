Жителя Київщини судитимуть за шахрайство на ₴600 тис.

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури Київської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом шахрайства у великих розмірах, а також підроблення та використання офіційного документа (ч. 3 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений підробив документ на земельну ділянку на території однієї із ОТГ Бориспільського району, яка йому не належала. В подальшому, потерпіла надала йому грошові кошти в сумі 600 тис. грн, маючи намір придбати земельну ділянку, яку так і не отримала.

До суду направлено цивільний позов щодо відшкодування спричинених збитків, а на майно обвинуваченого накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювалось Бориспільським РУП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура