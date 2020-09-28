Групу зловмисників викрито у спустошенні банківських карток іноземних громадян

Фігуранти, під виглядом працівників банку, дізнавалися персональні дані іноземних громадян та відправляли їм посилання із «вірусом». Таким чином вони заволодівали грошима з рахунків потерпілих. За це зловмисникам загрожує до шести років ув’язнення.

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням та слідчими Херсонщини, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора України, а також у співпраці з іноземними правоохоронними органами, викрили групу зловмисників у несанкціонованому списанні грошей з банківських рахунків громадян Східної Європи.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетні п’ятеро жителів Херсонщини, віком 22-27 років. Молодики розробили шкідливе програмне забезпечення, що давало змогу їм заволодівати грошима з банківських карток.

Правопорушники, видаючи себе за працівників банку, у телефонних розмовах дізнавалися реквізити рахунків та інші персональні дані іноземців. Молодики надсилали їм на електронні скриньки листи, що містили посилання на «вірус». Таким чином вони отримували доступ до банківського рахунку.

Далі гроші потерпілих списували та обготівковували в Україні.

За попередніми підрахунками, від таких дій постраждали близько ста осіб. Їм завдано збитків на понад 20 тисяч доларів.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази.

Фігурантам оголошено про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним – позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції Національної поліції України