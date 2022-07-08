Як війною та авторитетом окремих посадовців користуються шахраї

У травні деяким підприємцям Одещини почали надходити нібито офіційні листи за підписом начальника обласної військової адміністрації. В них представників бізнесу просили долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ. У листі був номер банківського рахунку та контакт одного із посадовців ОВА.

Про це повідомляє очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

Звісно, таких листів жодні офіційні особи не надсилали. Це справа рук групи шахраїв, які підробляли ці документи. Поліція Одеської області швидко вийшла на їх слід. І виявилося, що такі ж звернення за підписами місцевих начальників ОВА отримували ще у 10 регіонах держави.

Наразі відомо про як мінімум 100 фактів переказу коштів на рахунки, вказані в листах. Найменша сума – 10 тисяч гривень, найбільша сягала 100 тисяч гривень.

Але слідство активно працює, тож кількість потерпілих значно збільшиться, а загальна сума збитків визначатиметься мільйонами.

Декілька слів про шахраїв. Група складалася із 7-ми осіб. Організував їх та розробив схему громадянин Д., який знаходиться на території так званої «ЛНР». Звідти він телефоном курував співорганізаторів.

Поліція Одещини затримала 4-х підозрюваних – мешканців Дніпропетровщини, серед яких і 22-річна співорганізаторка злочинної групи. Інші учасники також найближчим часом отримають підозри за шахрайство.