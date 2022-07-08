Як війною та авторитетом окремих посадовців користуються шахраї

У травні деяким підприємцям Одещини почали надходити нібито офіційні листи за підписом начальника обласної військової адміністрації. В них представників бізнесу просили долучитися до збору коштів на потреби ЗСУ. У листі був номер банківського рахунку та контакт одного із посадовців ОВА.

Про це повідомляє очільник Національної поліції України Ігор Клименко.

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Звісно, таких листів жодні офіційні особи не надсилали. Це справа рук групи шахраїв, які підробляли ці документи. Поліція Одеської області швидко вийшла на їх слід. І виявилося, що такі ж звернення за підписами місцевих начальників ОВА отримували ще у 10 регіонах держави.
Наразі відомо про як мінімум 100 фактів переказу коштів на рахунки, вказані в листах. Найменша сума – 10 тисяч гривень, найбільша сягала 100 тисяч гривень.
Але слідство активно працює, тож кількість потерпілих значно збільшиться, а загальна сума збитків визначатиметься мільйонами.
Декілька слів про шахраїв. Група складалася із 7-ми осіб. Організував їх та розробив схему громадянин Д., який знаходиться на території так званої «ЛНР». Звідти він телефоном курував співорганізаторів.
Поліція Одещини затримала 4-х підозрюваних – мешканців Дніпропетровщини, серед яких і 22-річна співорганізаторка злочинної групи. Інші учасники також найближчим часом отримають підозри за шахрайство.
Вкотре звертаюся до громадян: перевіряйте інформацію про збір коштів, щоб ваші гроші дійсно дійшли до тих, хто потребує.
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