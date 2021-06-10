Заволодіння ₴546 тис. під час будівництва каналізаційних мереж – на Прикарпатті судитимуть директора ТОВ

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного з ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, під час виконання робіт з будівництва каналізаційних мереж у м. Болехові Івано-Франківської області директор підрядного товариства вніс завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та довідок про їх вартість, заволодівши бюджетними коштами в сумі 546 тис грн.

Під час досудового розслідування з метою відшкодування завданих збитків на майно обвинуваченого вартістю понад 700 тис грн накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури