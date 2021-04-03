На Буковині двох чоловіків затримали за розбещення неповнолітніх

Затриманим інкримінують розбещення неповнолітніх, створення місця розпусти та розповсюдження дитячої порнографічної продукції. За вказані дії їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Зловмисників викрили оперативники міграційної поліції ГУНП і співробітники Чернівецького районного управління поліції. Також до спецоперації було залучено кіберполіцію та спецпризначенців КОРД.

Поліцейські отримали інформацію, що 74-річний чернівчанин створив у власній квартирі місце розпусти, де розбещував і вступав у статеві зносини з особами, що не досягли 16-річного віку. Окрім цього, зловмисник надавав 66-річному знайомому кімнату, де той розбещував дівчат і знімав це на камеру. Фото- і відеоконтент з дитячою порнографією він поширював у мережі Інтернеті через закриту групу.

Наразі слідством встановлено 4 дівчат, віком від 11 до 14 років, які постраждали від дій зловмисників. Правоохоронці здійснюють заходи для встановлення всіх інших потерпілих.

У власника квартири поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили низку речових доказів: мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фото- і відеоматеріали порнографічного характеру, чорнові записи стосунків із жертвами, яких зловмисники схилили до статевих зносин. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу.

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 155 (Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку), частини 4 статті 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і частини 2 статті 302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали чоловіків у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі слідчі поліції вирішують питання повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області