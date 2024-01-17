Гринкевичу вручили нову підозру – шахрайство у великих розмірах

Також підозри оголошено ще чотирьом спільникам.

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, затриманому за пропозицію хабаря слідчому Державного бюро розслідувань, вручили нову підозру у завданні збитків державному бюджету України у великих розмірах. Також підозри повідомили ще чотирьом членам організації, які спільно завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Слідчі встановили, що компанії бізнесмена, які раніше займались будівництвом, уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. При цьому посталений товар був неналежної якості. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

«П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України)», – заявили в ДБР.

Зараз членів організації затримано та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України», – додали в ДБР.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.