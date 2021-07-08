Ґвалтівник 13-річної дівчини отримав 13 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним 35-річного чоловіка за фактом зґвалтування 13-річної дівчини (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 125 КК України) та призначив покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, встановлено, що у вересні 2019 року 35-річний чоловік, перебуваючи у Немишлянському районі м. Харкова, побачив 13-річну дівчину, яка поверталась зі школи. Чоловік схопив дівчину та, використовуючи фізичну перевагу, зґвалтував її і наніс їй тілесні ушкодження.

Після цього потерпілу було госпіталізовано до лікарні.

Вироком Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 06.07.2021 особу визнано винною за ч. 2 ст. 125, ч. 4 ст. 152 КК України та призначено покарання у виді 13 позбавлення волі.

Довідково: вирок суду на даний час не набув чинності, триває строк апеляційного оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури